Глава министерства юстиции Великобритании Брэндон Льюис заявил об отставке

Министр юстиции Великобритании Брэндон Льюис заявил, что подает в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения премьер-министром Риши Сунака. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Обдумав свою позицию, я пишу, чтобы подать в отставку из правительства», — сказано в сообщении.

Льюис также поздравил Сунака с назначением на должность главы правящей Консервативной партии и руководителя правительства.

Ранее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку.

До этого король Великобритании Карл III назначил главу правящей Консервативной партии Риши Сунака премьер-министром Соединенного Королевства. Новому премьеру было поручено сформировать правительство.

25 октября Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что Соединенное Королевство столкнулось с серьезными вызовами в сфере экономики. Он отметил, что это потребует непростых решений от нового кабмина.