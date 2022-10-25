БЕЛТА: в Чехии неизвестный напал на посольство Белоруссии

В ночь на 21 октября неизвестный распылил краску и залил ограждение у здания белорусской дипмиссии в Праге. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Нужно отметить, что чешские правоохранители сработали оперативно, прибывший наряд задержал злоумышленника. Мотивы и личность вандала не разглашаются. Рассчитываем, что чешскими компетентными органами в соответствии со ст. 22 Венской конвенции будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия», — отметил пресс-секретарь Глаз.

По его словам, работающие в странах Евросоюза белорусские дипломаты регулярно подвергаются давлению.

«В этой связи акты вандализма в отношении загранучреждений не редкость. Какие-то из них становятся достоянием общественности, о каких-то мы даже не сообщаем», — сказал Глаз.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости усилить давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью освобождения политзаключенных.