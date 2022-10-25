Патриарх Кирилл призвал добавить в Стратегию нацбезопасности РФ понятие о любви к отечеству

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в Стратегию национальной безопасности России ряд новых понятий, передает ТАСС. По его словам, в документ стоит добавить положения о «любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности».

«В Стратегии национальной безопасности предпринята попытка описать некую систему ценностей. Высшая ценность — это «жизнь». <...> А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: «достоинство», «права и свободы человека». Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после «жизни»? Ведь должен быть приоритет, причем не только ценностный приоритет, но и исторический приоритет», — пояснил патриарх Кирилл.

Как указал глава Русской православной церкви (РПЦ), до возникновения этих идей были ценности, без которых немыслима история российского государства. Он также добавил, что речь идет о вере, любви к отечеству и жертвенности.

«Она [наша история] и наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений. На тех, кто погибал во время войны, защищая родину, на тех, кто трудился отчаянно в самых тяжелейших условиях, развивая экономику нашей страны, и ведь там тоже не обошлось без жертв. <...> Как же не сказать о любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности?» — подчеркнул патриарх.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл предупредил о попытках «стереть с лица земли» православную Русь.