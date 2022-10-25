Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Данила Козловский экранизирует роман Водолазкина «Авиатор» 16:07
Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета... 16:07
Эндокринолог Карташова предупредила о вреде фрешей и... 16:04
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57

Патриарх Кирилл призвал добавить в Стратегию нацбезопасности РФ понятие о любви к отечеству

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в Стратегию национальной безопасности России ряд новых понятий, передает ТАСС. По его словам, в документ стоит добавить положения о «любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности».

«В Стратегии национальной безопасности предпринята попытка описать некую систему ценностей. Высшая ценность — это «жизнь». <...> А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: «достоинство», «права и свободы человека». Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после «жизни»? Ведь должен быть приоритет, причем не только ценностный приоритет, но и исторический приоритет», — пояснил патриарх Кирилл.

Как указал глава Русской православной церкви (РПЦ), до возникновения этих идей были ценности, без которых немыслима история российского государства. Он также добавил, что речь идет о вере, любви к отечеству и жертвенности.

«Она [наша история] и наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений. На тех, кто погибал во время войны, защищая родину, на тех, кто трудился отчаянно в самых тяжелейших условиях, развивая экономику нашей страны, и ведь там тоже не обошлось без жертв. <...> Как же не сказать о любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности?» — подчеркнул патриарх.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл предупредил о попытках «стереть с лица земли» православную Русь.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+