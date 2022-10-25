Премьер-министр Норвегии выступил против изоляции России

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Западу нельзя изолироваться от России, передает NRK.

«Изолированная Россия — это плохая новость. Вызывает тревогу тот факт, что сегодня так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал политик.

По его мнению, блокада ослабляет возможность разрешения украинского кризиса путем переговоров.

Стере заявил, что нынешняя политическая ситуация является самой сложной со времен Второй мировой войны и что очевидно Россия движется к долгосрочному разрыву с Западом.

Ранее журналист Марк Епископос написал в статье для американского журнала National Interest, что кампания Запада по изоляции России провалилась. Он обратил внимание на то, что значительная доля «незападного мира» сохраняет в этом вопросе нейтралитет.