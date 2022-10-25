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Минюст включил НПО «Декабристы» в перечень нежелательных в РФ организаций

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиций Российской Федерации включило неправительственную организацию Dekabristen e. V. («Декабристы») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«25 октября 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Dekabristen e.V. («Декабристы», Германия)», — говорится в публикации.

Ранее Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы»). 

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам изучения поступивших в ГП материалов.

В заявлении ведомства указано, что эта организация угрожает «конституционному строю и безопасности России».

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