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В Крыму решили отказаться от новогодних мероприятий на фоне СВО

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона приняли решение об отказе от организации мероприятий, связанных с Новым годом, за бюджетные средства. В своем Telegram-канале он отметил, что соответствующий шаг поддержал руководитель региона Сергей Аксенов.

«Мы живем в очень непростое время <...> Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксеновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года», — написал Константинов.

Как указал глава крымского парламента, средства, которые планировалось выделить на новогодние мероприятия в этом году, будут использованы по-другому. Константинов также добавил, что региональные власти призывают минимизировать расходы на какую-либо новогоднюю атрибутику и в муниципальных образованиях.

«В муниципальных образованиях можно предусмотреть минимальные траты предпринимателей и общественников, например, на украшение елки. Но не более <…> Что касается предпринимателей, для них нет никаких ограничений, кроме моральных», — пояснил глава парламента Крыма.

При этом Константинов отметил, что представителям бизнеса необходимо самостоятельно принять решение о том, насколько увеселительные мероприятия уместны в текущей ситуации. Он также подчеркнул, что решение властей региона означает отказ от традиционных поздравлений детей с наступающим Новым годом, но исключил проведение крупных встреч.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали отменить массовые гуляния в России на фоне конфликта на Украине.

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