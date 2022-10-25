Путин: нужно усиливать конкуренцию, чтобы выдавать качество продукции по всем направлениям

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что должны появляться новые производители, нужно усиливать конкуренцию, чтобы выдавать качество продукции по всем направлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, чтобы добиться качественно нового результата нужно усиливать конкуренцию, должны проявиться новые производители, которые были бы эффективными, оснащены по-современному и должны работать в новом формате, выдавая необходимое качество той или иной продукции.

«Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова», — заявил Путин.

Ранее президент РФ на встрече в вице-премьером страны Дмитрием Чернышенко озвучил главную национальную задачу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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