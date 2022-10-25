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Премьер Италии Мелони заявила о необходимости реформ в Евросоюзе

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Yara Nardi/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о твердом намерении ее правительства донести до Евросоюза идею о необходимости реформ, при этом раскритиковав стратегию Европейского центрального банка. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

«Только страна, которая полностью соблюдает правила, обладает достаточными полномочиями требовать от ЕС и Запада, чтобы цена международного кризиса была разделена более равномерно [между членами ЕС]», — заявила премьер-министр.

«Италия сделает так, чтобы ее голос был громко слышен в Европейском союзе, как и положено члену-основателю. Но не для того, чтобы замедлять или саботировать интеграцию, а для того, чтобы убедиться, что она способна реагировать на кризисы и внешние угрозы», — добавила она.

22 октября Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии. Накануне она заявила, что новое правительство не станет отказываться от поддержки Украины и идти на уступки России. По ее словам, если Рим поддастся «шантажу» Москвы в области энергетики, то это не решит его проблемы.

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