В Польше заявили о возможности США «раздавить одним пальцем» ФРГ

Германия была мировой державой в прошлом, а сейчас США могут «раздавить ее одним пальцем». Такое мнение высказал глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, слова которого приводит газета Rzeczpospolita.

По словам политика, «мы переоцениваем силы других», и некоторые люди считают Германию мировой державой.

«Германия не является мировой державой. Когда-то она правда ею была, но сегодня она таковой не является и далека от этого. Ведь США раздавили бы их одним пальцем», — подчеркнул Качиньский.

Политик полагает, что ФРГ использует Польшу «как ходули», чтобы казаться крупнее, и полякам необходимо избавиться от «микромании».

Ранее бывший польский дипломат Роберт Пшчел обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он подарил папе Римскому Франциску книгу XVIII века, которая могла быть вывезена нацистами из Львова в годы Второй мировой войны. Речь идет о трактате немецкого философа и одного из центральных мыслителей эпохи Просвещения Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года издания. На первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове».