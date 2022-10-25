ZDF: представитель Штайнмайера назвала отношения политика с Зеленским «ухабистыми»

Представитель президента Германии назвала отношения между Франком-Вальтером Штайнмайером и его коллегой украинским лидером Владимиром Зеленским «ухабистыми», также она выразила надежду на примирение в ходе визита в Киев, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Президент ФРГ хотел посетить Украину в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, но киевские власти назвали тогда его визит нежелательным, объяснив это тем, что от Берлина ждут конкретных решений по эмбарго на поставки российской нефти, а также по военной и экономической помощи Украине.

Представитель немецкого президента полагает, что разногласия к настоящему моменту уже урегулированы, и визит Штайнмайера в Киев приведет к примирению. Она назвала отношения Штайнмайера и Зеленского «ухабистыми».

«Эта поездка — своего рода примирение двух президентов», — приводит телеканал слова представителя.

25 октября Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом и планирует встретиться с Зеленским. Подробнее о визите — в материале «Газеты.Ru».