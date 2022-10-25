Законодатели США отозвали свое письмо с призывом к Байдену начать переговоры с Россией

Группа законодателей Палаты представителей Конгресса США решила отозвать свое письмо с призывом к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к Украине и начать переговоры с Россией для достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).

«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины», — заявила Джаяпал.

По ее словам, обращение было составлено несколько месяцев назад и «направлено сотрудниками без одобрения». Она взяла на себя ответственность за это как председатель группы.

«В связи со временем отправки нашего письма некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти», — пояснила Джаяпал решение законодателей.

Газета The Guardian писала, что письмо вызвало бурные дебаты внутри Демократической партии о будущей стратегии урегулирования конфликта, а также резкий протест со стороны некоторых законодателей, в том числе одного из подписавших обращение. Кроме того, отмечало издание, оно вызвало «холодную реакцию» Белого дома.