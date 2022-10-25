Союз староверов сообщил, что Папа Римский готов провести переговоры Путина и Зеленского

Папа Римский Франциск заявил о готовности провести в Ватикане переговоры российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского для урегулирования конфликтов, сообщаетТАСС, ссылаясь на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, у которого был личный разговор с понтификом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского помочь установить мир на Украине, а также позвонить патриарху Кириллу и президентам России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил данную инициативу.

По словам Севастьянова, реакция Пескова дала понять, что Папа Римский устраивает российскую сторону в качестве переговорщика.

«Должны начаться какие-то движения, прежде всего, наверное, со стороны российской. Папа мне подтвердил, что он готов быть таким посредником, готов предоставить Ватикан как площадку переговорную, сначала между Путиным и Зеленским. В виде круглого стола: Папа Римский, Путин и Зеленский», — сказал он.

Председатель союза уточнил, что понтифик готов выступить в качестве модератора, главы государств могли бы обсудить темы прекращения огня, разведения армий, а потом уже перешли на более глобальные вопросы.

Также он добавил, что после проведения переговоров Папа Римский предлагает провести конференцию, в которой, вместе с украинской и российской сторонами, также приняли бы участие представители США и европейских стран, чтобы договориться о новой форме безопасности.