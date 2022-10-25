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Россия запросила заседания СБ ООН по беспилотникам и биолабораториям на Украине

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AP

Россия запросила на 26 октября заседание СБ ООН по использованию беспилотников, а через два дня – по биолабораториям на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого приводит ТАСС.

В последнее время ряд западных государств и Украина активно обвиняют Тегеран в передаче России вооружений, в том числе беспилотников. В частности, страны Евросоюза приняли антииранские санкции за «военную поддержку» российской стороны, а в США пообещали рассмотреть возможность введения схожих мер. В то же время Москва и Тегеран последовательно опровергают все подозрения по этому вопросу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что представители России и Ирана предоставили в Совете Безопасности ООН «исчерпывающие» ответы по вопросу использования якобы иранских беспилотников на Украине.

Ранее в октябре Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия в совместном заявлении призвали ООН задействовать механизм Конвенции о биооружии в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.

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