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Зампостпреда России Полянский назвал «высокой» угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

Полянский: Киев может применить «грязную бомбу» для вовлечения НАТО в конфликт с Россией

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AP

Первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что «угроза применения Киевом «грязной бомбы» высока, Украина обладает возможностями для ее создания и у нее есть причины ее использовать — режим президента Украины Владимира Зеленского хочет столкновения РФ и НАТО». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», — заявил Полянский.

Он отметил, что «режим Зеленского стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, что очень опасно, но выгодно для Киева».

Ранее Организация Объединенных Наций прокомментировала заявления о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы», призывая стороны избегать эскалации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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