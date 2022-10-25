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Хиллари Клинтон обвинила республиканцев в намерении «украсть» следующие президентские выборы

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Brian Snyder/Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила членов Республиканской партии в заговоре с целью «украсть» результаты следующих президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году. Ее слова приводит Fox News.

«У правых экстремистов уже есть план буквально украсть следующие президентские выборы. И они не делают из этого секрета. Контролируемый «правыми» Верховный суд может быть готов принять решение о предоставлении законодательным собраниям штатов права отменять результаты президентских выборов», — заявила Клинтон.

Ремарки Клинтон связаны с тем, что в настоящее время в Верховном суде США слушается дело, которое может дать законодательным собраниям штатов больше полномочий в регулировании федеральных выборов. Речь идет о деле «Мур против Харпера», которое возникло после того, как подконтрольная республиканцам Генеральная ассамблея Северной Каролины подала иск с требованием признать недействительным решения Конгресса о перераспределении избирательных округов.

Как пишет Fox News, законодатели Северной Каролины утверждают, что Конституция США дает исключительное право регулировать федеральные выборы законодательным собраниям штатов без надзора со стороны судов штатов или конституций штатов.

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