Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал Евросоюз ввести девятый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз ввести новый, девятый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «ЕС важно продвинуться с девятым пакетом санкционных мер против РФ, а также распространить ограничительные меры на белорусский режим, установить потолок цен на нефть». Министр утверждает, что это «поможет навредить финансированию русской военной машины».

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Эстонии подчеркнули, что Рейнсалу направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.

Ранее Рейнсалу заявил о необходимости усиления давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью освобождения политзаключенных.

Министр также призвал принять решение на уровне Евросоюза, чтобы оказать давление на Лукашенко путем политической изоляции и ужесточения санкций. Кроме того, Рейнсалу в очередной раз обвинил белорусские власти в участии в специальной военной операции на стороне России.