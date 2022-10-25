Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров... 14:54
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 14:50
Минобороны РФ заявило о срыве наступления ВСУ... 14:49
Спецслужбы стран СНГ обсудили борьбу с дестабилизирующей «мягкой... 14:49
МИД РФ призвал к палестино-израильскому диалогу после заявлений... 14:45
Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и... 14:43
Комик Верещагин вызвал на бой блогера Сашу Стоуна 14:43
В Тюменской области полицейского арестовали за убийство... 14:42
В Ульяновской области ребенок заперся в квартире 14:42
Хью Джекман вспомнил, как Райан Рейнольдс три года уговаривал его... 14:39

Шольц заявил о готовности Германии принять конференцию по восстановлению Украины в 2024 году

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Германия подтверждает готовность провести ежегодную конференцию по восстановлению страны в 2024 году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Наша цель — мирная Украина, которая будет жить в благополучии», – сказал он в завершение Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Шольц напомнил, что конференцию по восстановлению Украины (URC) в 2022 году принимал швейцарский Лугано, а в следующем году мероприятие состоится в Великобритании.

Накануне Шольц также сообщил, что западные страны хотят обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия» вперед, подчеркнув, что речь идет о «Плане Маршалла XXI века».

Ранее стало известно, что Всемирный банк (ВБ) выделил дополнительные $500 млн на помощь Украине. Денежные средства пойдут на покрытие расходов, возникших в результате военных действий,

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+