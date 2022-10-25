Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54
ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области... 14:54
Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров... 14:54
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 14:50

Посол Антонов: Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине

close
100%
Wong Maye-E/AP

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, никто из руководства страны не заявлял о такой возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

«Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — заявил Антонов.

Посол добавил, что Запад не реагирует на предупреждения РФ о готовящейся Украиной провокации с использованием «грязной бомбы».

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

До этого сообщалось, что глава украинского Министерства обороны Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о подготовке Киевом провокации на украинской территории, связанной с подрывом «грязной бомбы».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+