Зеленский пригласил нового премьера Великобритании Сунака на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком... Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — заявил Зеленский.

Ранее Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании.

Риши Сунак прибыл в Букингемский дворец сегодня около 11:30 (13:30 мск). Его принял британский король Карл III и назначил премьер-министром Великобритании.

Политик и миллионер стал пятым премьер-министром Великобритании за последние шесть лет.

До этого Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Трасс в своей последней речи на этом посту призвала своего преемника Риши Сунака, который должен быть назначен сегодня, продолжать оказывать помощь Украине.