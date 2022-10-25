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Россия предложит создать комиссию СБ ООН по биолабораториям США на Украине

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Global Look Press

Россия распространила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проект резолюции, предполагающий создание комиссии для расследования деятельности американских биологических лабораторий на Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на проект документа.

Из резолюции следует, что необходимо сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для расследования представленных российской стороной претензий к Штатам и Украине, которые касаются соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении бактериологического, биологического и токсичного оружия.

«А также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства — участники конвенции в ходе ее девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября — 16 декабря», — говорится документе.

Документ планируется рассмотреть на заседании Совбеза 27 октября.

Ранее Небензя заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» станет «актом ядерного терроризма».

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