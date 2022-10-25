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Белый дом: Байден по-прежнему не намерен инициировать встречу с Путиным на саммите G20

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Evelyn Hockstein/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден по-прежнему не намерен инициировать возможный контакт с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает ТАСС.

По ее словам, Байден как и прежде не намеревается встречаться с Путиным, и в этом отношении ничего не изменилось.

«Мне сейчас нечего сообщить о встрече или о проведении телефонного разговора с президентом Путиным. Президент [США] вполне ясно дал понять, что он не намерен этого делать», — ответила Жан-Пьер на вопрос о возможности встречи глав государств на полях саммита.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Также посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что его страна готова организовать встречу российского лидера с коллегами из Украины и США – Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

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