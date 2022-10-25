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Белый дом: взгляды Маска и правительства США на украинский кризис расходятся

Белый дом считает, что взгляды Маска и правительства США на украинский кризис расходятся

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Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что взгляды одного из крупнейших американских предпринимателей, самого состоятельного человека планеты Илона Маска и администрации США на украинский кризис расходятся, официальный Вашингтон считает, что решения о каких бы то ни было уступках Москве может принимать только сам Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что Маск звучно высказывался насчет Украины и территориальных уступок. Жан-Пьер добавила, что предприниматель является частным лицом с частной компанией.

«Наша позиция, позиция правительства (США) очень ясна, я ее излагала с этой трибуны уже множество раз — относительно того, как мы видим движение данного процесса: это зависит от Украины, это их решение, ничего по Украине без Украины. И мы очень четко об этом говорили», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Жан-Пьер опровергла сведения о том, что власти Соединенных Штатов ведут некую проверку деятельности предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с занятой им позицией по конфликту между Россией и Украиной.

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