Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в «неизменной» поддержке Киева со стороны Лондона. Об этом сообщает канцелярия британского премьера.

«Премьер-министр заявил, что в период его пребывания у власти Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства», — уточнили в канцелярии.

Отмечается также, что в ходе беседы обе стороны поддержали продолжение санкционной политики в отношении России.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что пригласил Сунака посетить Украину.

Риши Сунак прибыл в Букингемский дворец сегодня около 11:30 (13:30 мск). Его принял британский король Карл III и назначил премьер-министром Великобритании.

Политик и миллионер стал пятым премьер-министром Великобритании за последние шесть лет.