МИД: Россия выступает за юридический документ о недопущении гонки вооружений в космосе

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что РФ вместе с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем, КНДР, Никарагуа и Сирией выступает за разработку юридически обязывающего документа о предотвращении ведения гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия и перечисленные страны «подтверждают необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».

Воронцов также отметил, что данная группа стран рассматривает как правильный, но недостаточный шаг предложение о принятии политического обязательства не проводить испытания противоспутниковых ракет «прямого восхождения».

Дипломат, представляя группу стран, выступивших с такой инициативой, призвал государства — члены ООН начать разработку соответствующего юридического документа в ближайшее время.

6 августа заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия намерена представить резолюцию по предотвращению гонки вооружений в космосе.