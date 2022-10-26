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NR назвало причину, по который Зеленский рискует потерять поддержку Запада

NR: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за критики помощи Израиля

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Office of the President of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль. Такое мнение выразил обозреватель National Review Бобби Миллер.

Глава Украины указал за недостаточную помощь Украине от Тель-Авива.

В статье говорится: «Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине».

Зеленский с правительством, утверждает Миллер, растрачивают доверие, когда «погружаются в мутные воды внутренней политики других стран».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США продолжает вести гибридную войну в отношении Российской Федерации и, пытаясь полностью разрушить страну, наращивает поставки вооружения на Украину.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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