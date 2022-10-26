Додон призвал оппозицию Молдавии объединиться и добиться досрочных выборов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал всех представителей оппозиции объединиться и добиться досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что сейчас оппозиция в республике разделена на две группы. Первая представляет собой партию «Шор», Партию коммунистов, партию «Строим Европу дома». Они проявляют наибольшую активность и еженедельно проводят акции протеста. Во вторую группу входят восемь партий, включая Партию социалистов, которые объединились в рамках платформы «Общая повестка».

«Нужно всем объединяться и сделать все возможное, чтобы добиться досрочных президентских и парламентских выборов — это должна быть основная цель всей оппозиции, неважно правой или левой <...> Протестное движение будет расти, недовольство будет расти. Сумеет ли эта власть справиться с вызовами? Это будет непросто», — заявил Додон.

Ранее Додон говорил, что нынешние власти страны могут ввести в нее войска НАТО в любой момент, воспользовавшись помощью конституционного суда.