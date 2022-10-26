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WP: Киев увидел в письме конгрессменов Байдену о призыве к переговорам сигнал для Путина

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Alexander Zemlianichenko/AP

Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника пишет, что Киев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для Владимира Путина.

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — указал источник.

Другой источник указал, что украинская сторона опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил: «Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо».

Как пишет WP, письмо усугубляет растущее беспокойство Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты сократят помощь в случае победы республиканцев на выборах в конгресс в ноябре.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Украина должна сама принять решение о возможности переговоров с Россией.

До этого сообщалось, что конгрессмены-демократы отозвали ранее отправленное президенту США Джо Байдену письмо с призывом начать переговоры с Россией. Одна из авторов послания Прамила Джайпал пояснила, что его текст был написан несколько месяцев назад. Она подчеркнула, что все военные конфликты «заканчиваются дипломатией» и что «после украинской победы» стороны в любом случае сядут за стол переговоров.

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