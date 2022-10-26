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В Турции предложили организовать встречу министров энергетики России и ФРГ в Стамбуле

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Председатель Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллах Дегер выступил с инициативой организовать встречу глав Министерств энергетики России и Германии в декабре в Стамбуле. Об этом сообщает издание Aydınlık.

«Мы можем объединить страны и организации, находящиеся в состоянии конфликта. На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. <...>. Я даже предложил это сторонам», — сказал он.

По словам Дегера, представители РФ и ФРГ, однако, заявили, что такая встреча «нереальна». При этом председатель исполкома предположил, что все «вдруг» может быть решено в течение суток.

Он также рассказал, что Стамбульский экономический саммит пройдет во дворце Чираган 8-9 декабря и в нем поучаствуют иностранные компании. Представители российских компаний также были приглашены.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан заявил, что часть предприятий в Германии может приостановить свою работу из-за отсутствия решения проблем в области энергетики.

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