Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54
ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области... 14:54
Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров... 14:54
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 14:50

Госсекретарь США Блинкен обсудил с президентом Израиля конфликт на Украине и влияние Ирана

close
100%
AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Ицхак Герцог на встрече в Вашингтоне обсудили украинский конфликт в контексте спецоперации России и влияние Ирана в регионе. Это следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Отмечается, что Блинкен и Герцог «обсудили вопросы в сфере безопасности, вызывающие общую обеспокоенность», в том числе спецоперацию РФ на Украине и «вредоносное влияние Ирана» в этом регионе.

Кроме того, стороны затронули тему возможного углубления отношений Израиля и арабских стран. Госсекретарь также выразил «обеспокоенность» США в связи высоким уровнем напряженности и гибелью израильтян и палестинцев на Западном берегу реки Иордан и заявил о необходимости «незамедлительной» деэскалации.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в рамках работы Атлантического совета в Вашингтоне показал фотографии, якобы доказывающие применение иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+