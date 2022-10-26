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Politico: Макрон может унизить Шольца отказом проведения совместной пресс-конференции

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон якобы собирается унизить канцлера Германии Олафа Шольца в случае отказа от проведения совместной пресс-конференции. Об этом сообщает издание Politico.

По информации газеты, подобным образом французский глава государства может поступить после переговоров, которые состоятся в Париже в среду, 26 октября.

Утверждается, что 25 октября Берлин объявил о встрече политиков с журналистами, однако позже Елисейский дворец заявил, что мероприятие не запланировано.

«Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», — обратили внимание авторы статьи.

Также в Politico предположили, что отношения немецкого канцлера с французским лидером «охладели настолько, что они даже спорят касательно совместных мероприятий».

«Отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это политическая тактика, которую обычно используют в качестве упрека», — добавили в СМИ.

Ранее стало известно, что рейтинг президента Франции Макрона за последний месяц упал на 7%.

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