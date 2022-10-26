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В США заявили, что новый премьер Британии Риши Сунак «оторван от жизни»

NYT: премьер Сунак не сможет спасти Британию из-за отрыва от обыденной жизни

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Kevin Coombs/Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак «оторван от жизни» и не сможет из-за этого спасти британскую экономику от краха, сообщает газета The New York Times.

Обозреватели указывают на инцидент на заправке — во время рекламной кампании, Сунак заправлял чужой автомобиль Kia Rio и делал это неправильно. Кроме того, Сунак продемонстрировал в магазине при заправке, что не имеет понятия, как бесконтактно оплачивать покупки.

Сторонники Сунака отмечают, что новый премьер вел успешную экономическую политику на посту главы Казначейства во время пандемии коронавируса и смог поддержать переведенных на отпуск за свой счет — им выплачивалась зарплата в размере 80% от обычной.

Тем не менее, критики Сунака отмечают его стремление сократить финансирование социальных программ, в том числе указывают на исключение из экономической жизни около трех миллионов самозанятых работников.

Обозреватели отмечают, что при Сунаке 1,3 млн британцев рискуют стать нищими — а сокращение всеобщего благосостояния грозит стать максимальным за новейшую историю Британии.

Ранее король Великобритании Карл III назначил новым премьер-министром лидера Консервативной партии Риши Сунака.

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