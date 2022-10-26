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В бундестаге предложили Штайнмайеру встретиться с Путиным ради мира

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага, сопредседатель крайне правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла предложил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру встретиться с президентом России Владимиром Путиным после поездки в Киев для того, чтобы убедить стороны в необходимости заключить мир, сообщает РИА Новости.

«Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной. Но эта цель является односторонней <...> Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», — заявил Крупалла.

Он считает необходимым провести переговоры и с Путиным, так как мирный процесс не может быть односторонним.

Ранее подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau указали на слишком много подозрительных совпадений в поездке президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину.

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