Госдума готовит обращение к парламентам мира о соблюдении Конвенции о биооружии

Государственная дума рассмотрит 27 октября проект обращения к парламентам стран мира об укреплении режима выполнения Конвенции о биологическом оружии, передает ТАСС.

Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, которая 25 октября на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, предложила подготовить соответствующий документ.

Сопредседатель комиссии от Совфеда Константин Косачев это предложение поддержал.

В марте Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие обнаружили свидетельства, подтверждающие совместную биологическую деятельность США и Украины.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что от сотрудников украинских биолабораторий была получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.