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Токаев: однократный семилетний срок президентства придаст динамику обновлению Казахстана

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Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Если в Казахстане будет введен однократный семилетний президентский срок, это придаст качества и динамики обновлению общества и государства, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в общественном штабе по поддержке его кандидатуры на выборах главы государства, передает ТАСС.

По его мнению, это также создаст надежный заслон попыткам монополизации и даже узурпации власти.

Как утверждает Токаев, кардинальные изменения в избирательной системе обеспечат деятельное участие граждан в формировании подлинно народных маслихатов (местных представительных органов) и парламента.

Глава государства отметил, что посредством прямой выборности глав администраций городов и районов будет сформирована более эффективная система местного государственного управления.

Токаев 1 сентября в ходе послания народу страны объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты в первой половине 2023 года.

В середине прошлого месяца он подписал закон о внесении поправок в конституцию, по которым срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания. 21 сентября президент назначил выборы на 20 ноября.

Ранее Токаев заявил, что выборы президента Казахстана могут заложить традицию сменяемости власти.

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