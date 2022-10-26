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«Ъ»: кабмин получил право на введение административных инноваций ради победы в СВО

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РИА «Новости»

Правительство России получило право вводить административные инновации по решению Координационного совета по обеспечению специальной военной операции, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине.

Уточняется, что теперь экономические вопросы СВО будут выведены из исключительных полномочий военного министерства — отныне Министерство обороны будет заниматься только военными вопросами, а политическая ответственность за военные ресурсы вместе с правом на новые административные реформы передана главе правительства Михаилу Мишустину и губернаторам Госсовета в лице мэра Москвы Сергея Собянина.

В частности, Мишустин будет заведовать материальными ресурсами, а губернаторы Госсовета — людскими ресурсами. Издание отмечает, что новый орган власти — Координационный совет — обладает широкими властными полномочиями. Его ключевая задача, судя по открытой части совещания с Путиным, — это улучшение координации и управляемости государства в условиях СВО.

«Принята и основная идеология команды Михаила Мишустина — главными принципами преодоления затруднений в администрировании является применение современных управленческих подходов, импортированных из деловой среды, дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов», — отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин провел первое заседание координационного совета по ВС России.

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