Власти Запорожья предупредили жителей об ответственности за сокрытие данных о подготовке теракта

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире канала «Россия 24», что жители региона, знающе о готовящихся терактах и не сообщившие об этом, будут выдворены на Украину.

По его данным, примерно раз в неделю в регионе задерживают одну-две группы украинских диверсантов.

«Это достаточно высокий для нас результат», — отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что в регионе наблюдется «достаточно высокий» уровень с точки зрения концентрации антитеррористических мероприятий и количество терактов стало меньше, но они еще «пока что есть». В связи с этим спектр мероприятий, препятствующих работе диверсантов, будет расширен, указал представитель администрации региона.

25 октября у здания телерадиокомпании «ЗаТВ» произошел взрыв. По данным городской полиции, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, припаркованный у здания телекомпании. Балицкий сообщил 26 октября, что число пострадавших выросло до 12, в их числе ребенок, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.