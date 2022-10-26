Глава эстонской разведки назвал Путина «мессией»

Глава эстонской разведки Микк Марран назвал Владимира Путина мессией, сравнив, с его точки зрения, стремление российского президента выполнить цели СВО с «религиозным» рвением, сообщает Bloomberg.

«Он все еще выполняет своего рода религиозную или мессианскую миссию, и мы видим, что Путин готовит свою страну и ее армию к длительной борьбе», — считает Марран, который дал интервью по случаю ухода в отставку.

Эстонский глава разведки утверждает, что частичная мобилизация в российской армии позволит продлить конфликт до середины 2023 года.

Ранее в Херсоне оценили шансы Украины продавить линию обороны в области.