Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене запрета призыва... 14:03
Дочь Заворотнюк рассказала о перенесенной операции 14:03
Медики нашли доказательство того, что вейпинг опаснее обычного курения 14:02
Советник президента Литвы: военная помощь Украине включает не только... 14:02
Глава австрийской OMV Штерн заявил, что газохранилища компании... 14:02
Звезда «Кривого зеркала» Морозов считает, что юмор... 14:01
В МГУ рассказали, что курс военной журналистики появится... 13:59
Гамова: допуск россиян до соревнований остается... 13:59
Меган Маркл «выгуляла» кожаные штаны за 70 тысяч рублей 13:58
Сенатор Климов объяснил свои слова о признании уехавших... 13:57

Временный поверенный Китая: уровень доверия между РФ и КНР как никогда высок

close
100%
Petar Kujundzic/Reuters

Уровень политического доверия между Пекином и Москвой высок как никогда, за последние десять лет стороны значительно углубили стратегическое сотрудничество, заявил временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун на конференции в Доме экономиста, посвященной российско-китайским отношениям, передает ТАСС.

По его словам, за прошедшие десять лет отношения России и Китая перешли в новую эпоху очень динамичного развития. В эту эпоху всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства удалось не только сохранить высокий уровень взаимодействия под руководством глав государств, но и углубить его, обратил внимание Сунь Вэйдун.

«Уровень политического доверия между нашими странами высок как никогда», — констатировал он.

По словам дипломата, на протяжении указанного периода экономическое и торговое взаимодействие Пекина и Москвы постоянно развивалось. К тому же, как он отметил, активизировались культурные обмены.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+