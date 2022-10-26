В Кремле рассказали о создании органа по передаче брошенных активов на новых территориях РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «Ведомостей» о создании комиссии, которая займется передачей нефункционирующих и брошенных предприятий на территориях, присоединенных к РФ по результатам референдумов.

Песков уточнил, что не знает, «будет ли это комиссия», однако подчеркнул, что считает совершенно нормальным, что Россия запустит работу остановленных предприятий на своих новых территориях.

Пресс-секретарь напомнил, что в Крыму были владельцы, которые бросили свои активы, когда полуостров стал российским регионом. Но тогда «всем было предложено заявить свои права и оформить на российскую юрисдикцию», и некоторые действительно так и поступили.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству, писали, что главой спецкомиссии стал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его заместителем — министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.