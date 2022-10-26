Песков рассказал, поздравил ли Путин Сунака с избранием на пост премьера Британии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, поздравил ли президент России Владимир Путин Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании.

«Нет, Британия сейчас относится к недружественным странам, поэтому телеграмма не была отправлена», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании, пробыв на посту 45 дней, что является самым коротким сроком в истории страны. «Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией», — заявила политик, выступая перед подданными королевства.

На место Трасс был избран экс-министр финансов Риши Сунак. 42-летний британец индийского происхождения стал самым молодым главой британского кабмина за последние 200 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак надеется на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.