В Польше отложили рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии

Комиссия Сената Польши (верхней палаты парламента) по иностранным делам отложила рассмотрение резолюции о репарациях от Германии, которое должно было начаться 26 октября, сообщил заместитель спикера палаты Марек Пенк, слова которого приводит ТАСС.

«В Сенате нет политической воли, чтобы укрепить позицию правительства Польши в этом вопросе. Нет и смелости отклонить резолюцию», — написал он в Twitter.

По словам представителя оппозиционной партии «Гражданская платформа» Марчина Босацкого, он направил в польский МИД запрос с просьбой предоставить текст отправленной в ФРГ дипломатической ноты. По его словам, без этого документа в принятии резолюции нет смысла.

Сенатор задался вопросом, каких репараций польские власти требуют от Германии, как будут вестись переговоры и был ли подключен к ноте представленный 1 сентября доклад о потерях, которые Польша понесла в результате Второй мировой войны.

Польские власти представили соответствующий трехтомный доклад 1 сентября. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (около $1,3-1,5 трлн).

По мнению главы МИД Польши, выплата репараций улучшит отношения с Германией.