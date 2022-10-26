Мединский: жизнь доказывает высокую востребованность политологов и историков

Жизнь показывает, что политологи, историки и другие специалисты общественных наук нужны и востребованы, заявил помощник президента России Владимир Мединский в ходе Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук в Сочи, передает ТАСС.

Как он обратил внимание, последние 30 лет общественные науки находились в системе вузовского образования.

«Жизнь показывает, насколько нужны и востребованы политологи, историки и другие [специалисты]», — сказал он.

Конференция «Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России» направлена на развитие общественных наук и создание нового подхода в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе.

Среди участников в основном представлены доктора и кандидаты наук по политологии, философии, педагогике, истории, культурологии и другим специальностям.

Ранее Мединский заявил, что журфак МГУ «забит» либерально настроенными «тварями».

Позже он дал понять, что его слова были вырваны из контекста.