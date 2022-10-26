Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 26 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности России в среду, 26 октября.

Как уточнил Песков, оперативное совещание запланировано на вторую половину дня, а перед ним у российского главы возможны другие мероприятия. В их числе выступление перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Прошлое заседание Совбеза с участием президента состоялось 19 октября в режиме видеоконференции.

В ходе совещания Владимир Путин объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках, а также сообщил о комплексе мер в сфере безопасности государства.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что президент России продлил действие мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года.