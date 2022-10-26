В Госдуме поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал законопроект о запрете в России пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщил в Telegram глава комитета Александр Хинштейн.

«Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — написал он.

Политик уточнил, что Госдума рассмотрит эту инициативу на пленарном заседании 27 октября.

Законопроект о запрете в России ЛГБТ-пропаганды был внесен в Госдуму 20 октября, сообщал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Проект предусматривает наказание за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 10 млн рублей, за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних — в виде штрафа до 5 млн рублей и среди взрослых — до 4 млн рублей.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, политики должны защитить россиян от «тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».