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Косовские сербы запросили срочную встречу с Вучичем из-за угроз премьера Косово Курти

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Fatos Bytyci/Reuters

Представители сербов Косово и Метохии запросили срочную встречу с президентом Сербии Александром Вучичем после заявлений премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на партию «Сербский список».

«От имени сербского народа Косово и Метохии из-за заявления Альбина Курти, что 1 ноября начнут изымать имущество наших граждан и автомобили с сербскими регистрационными номерами, мы — политические представители сербов Косово и Метохии — запрашиваем срочную встречу с президентом Александром Вучичем», — говорится в заявлении политического движения.

В партии подчеркнули, что подобные насильственные акции против сербов «вызывают страх и обеспокоенность», а запрашиваемая встреча призвана «сохранить мир и безопасность, а также жизненные интересы граждан», в то время как косовоалбанские власти не демонстрируют воли к компромиссу. По словам представителей политического движения, вместо этого они показывают «исключительно стремление к созданию кризисов и напряженности».

«Всем ясно, что наш народ не принимает односторонних шагов Приштины, цель которой – изгнание всего сербского с этой территории», — добавил «Сербский список».

Президент Сербии ранее отмечал, что Белград и Приштина не приблизились к решению вопроса о сербских номерных знаках в Косове «ни на миллиметр».

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