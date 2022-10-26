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WP: в ЕС опасаются утраты единства Запада по вопросу Украины при победе республиканцев

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Sergei Chuzavkov/AP

Страны Европы опасаются того, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США единству Запада в вопросе предоставления помощи Украине придет конец. Об этом пишет The Washington Post.

19 октября глава фракции республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы в промежуточных выборах в Конгрессе военная помощь Украине будет значительно снижена.

WP отмечает, что коллективный Запад пообещал предоставить или предоставил более $93 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, большая часть которой приходится на США.

Издание указывает, что в Европе начали задаваться вопросом, сможет ли Киев и дальше рассчитывать на помощь Соединенных Штатов, если республиканцы одержат победу на выборах.

«Когда Америка делает шаг вперед, другие страны следуют за ней. Масштабы как финансовой, так и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов гораздо больше по сравнению с другими странами. Но если Америка начнет моргать, то и другие страны могут начать», — заявил председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании консерватор Тобиас Эллвуд.

Ранее газета Politico писала, что в рядах республиканцев наблюдается раскол по вопросу финансирования Украины. Некоторые опасаются долговременной помощи, другие, напротив, активнее хотят помогать Киеву. В частности, они могут принять большой пакет помощи Украине в декабре 2022 года, то есть еще до того, как республиканцы могут взять под контроль Палату представителей.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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