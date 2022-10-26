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Министр экономики Украины считает, что страна войдет в ЕС в ближайшие два года

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Global Look Press

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна войдет в Европейский союз в ближайшие два года, сообщает РИА Новости.

«Мы делаем все, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза <...> На повестке дня — продолжение полного доступа украинских товаров на западные рынки. Чтобы наши предприниматели могли рассчитывать на такой доступ в ближайшие два года», — заявила Свириденко.

Она отметила, что главной задачей является интеграция Украины на внутренние рынки Евросоюза.

23 июня Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. Однако предоставление статуса кандидата не предоставляет стране никаких преимуществ, в частности отмены специального разрешения на работу или получения разрешения на проживание в государствах-членах ЕС.

Некоторые страны — кандидаты в ЕС находятся в этом статусе продолжительное время — например, Турция, которая является кандидатом с 1987 года.

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