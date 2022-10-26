Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, что конфликтный потенциал в мире остается высоким, сообщает пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул особую значимость органов безопасности в настоящее время. Для коллективной безопасности, указал президент, возникают все новые риски и вызовы, в частности из-за резкого обострения глобального геополитического противостояния.

Путин также отметил, что мир становится многополярным, однако некоторые страны не могут смириться с этим и пытаются удержать свою «шатающуюся гегемонию» любой ценой.

«Задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств: от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций», — указал глава государства.

Более того, обратил внимание Путин, эти фигуры международного общения «не гнушаются даже прямыми диверсиями».

Ранее Путин заявил, что, когда в США все поймут, что мир не однополярный, многое изменится.