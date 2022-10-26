Сальдо допустил продление запрета на въезд на правобережную часть Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области пока действует до 30 октября, но может быть продлен, все зависит от обстановки. Об этом он сказал в эфире канала «Крым 24».

Чиновник уточнил, что соответствующий запрет вводится для того, чтобы не препятствовать выезду населения.

По его словам, покинувшие правый берег Днепра граждане останутся в местах эвакуации до тех пор, «пока не будет одержана победа».

Сальдо рассказал, что к настоящему моменту на левый берег уже переместились свыше 70 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Херсоне привлекли дополнительный транспорт для перевозки жителей на левый берег Днепра.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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