Бывший глава Генштаба Испании, генерал армии Фернандо Алехандре сравнил конфликт между Россией и Украиной с противостоянием слона и комара. Такое мнение он высказал в интервью агентству EFE, передает ТАСС.

По словам Алехандре, Украина не выдержит противостояние в конфликте без помощи Запада, и наступит момент, когда международному сообществу придется решить, как его прекратить.

«Мы не можем полагать, что у ворот Европы будет очень затяжная война», — отметил генерал.

Алехандре также заявил о необходимости задумать о том, «что позволено получить России» и продвинуться в переговорах вперед.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют страну как «таран» против России, Союзного государства с Белоруссией, а также против ОДКБ и СНГ в целом.

Газета The Washington Post также писала об опасениях стран Европы, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США единству Запада в вопросе предоставления помощи Украине придет конец.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.